Desde sus redes, la periodista y confundadora del Movimiento #Niunamenos, Ingrid Beck, también se hizo eco de estos crímenes y pidió que la sociedad no se acostumbre a los femicidios. "Navila Garay, Vanesa Caro, Cecilia Burgadt, Cielo López. Cuatro femicidios en un fin de semana. No es una suma. No las encuentran muertas. Son mujeres asesinadas por femicidas. Es violencia machista. Después preguntan por qué estamos tan enojadas. Seguimos gritando #NiUnaMenos"