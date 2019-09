Y agregó: "No sabemos quién es. No sabemos para qué lado se fue. Nosotros necesitamos, suplicamos, que los vecinos que están a dos cuadras a la redonda puedan aportar las cámaras a la Fiscalía. Él llegó caminando y se pudo haber descuidado y a las pocas cuadras quitado la capucha. Le pedimos las cámaras al municipio y las estamos esperando. Mi sobrina no tuvo noticias de nada, solamente le pasaron el acta de fallecimiento. Mucho más no tenemos".