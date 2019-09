Existe en el expediente una hipótesis: que Russo habría intentado amedrentar testigos, con un contacto a una colega médica en el Garrahan a través de un tercero y llamados a las madres de las niñas que pueden verse en las imágenes. El juez Delgado no considera esto. Afirmó en su voto que el llamado a la médica en el Garrahan no consiste un amedrentamiento y que los contactos a las madres estuvieron a cargo del ex abogado defensor del pediatra.