– La conducta del ex Secretario de Obras Públicas "lesiona, no sólo la administración pública, sino que va más allá dañando la confianza pública, la ética, las mínimas reglas de moral que exige la propia función, no pudiendo encontrar mayor lesión en un funcionario público que a través del aprovechamiento de su función, relaciones de poder y prevalimiento del cargo enriquecerse en los montos que lo hiciera López."