El verdadero objetivo, cree él, es atacar los medios de pago de tarjetas de crédito en la Argentina para redireccionar dinero. Rodrigo conectó dos hechos en su mente. Años atrás, el programador trabajó para Flux IT, una empresa de software dedicada a la seguridad informática con clientes del sector financiero, según el sitio de la empresa, como Prisma Medios de Pago. Luego de un análisis técnico exhaustivo, desde Flux IT aseguramos que no es posible hackear, como afirma la noticia trascendida, los postnets y tarjetas de crédito o generar un daño patrimonial a los clientes de PRISMA Medios de Pago, como a ninguno de nuestros clientes mencionados en dicho trascendido", dijo la empresa.