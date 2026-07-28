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Marbelle se burló de las hijas de Gustavo Petro por baile en redes sociales: “Dos Alka-Seltzer en un sancocho”

Antonella y Sofía bailaron al ritmo de un tema viral en redes sociales, generando comentarios de parte de la cantante por la supuesta falta de motricidad a la hora de mostrar sus pasos de baile frente a las cámaras

Marbelle y Gustavo Petro
Marbelle se burló de Sofía y Antonella Petro en redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Marbelle se sumó a una burla en contra de Sofía Petro y Antonella Petro el 28 de julio de 2026, al comentar un video de TikTok en el que las jóvenes hijas del presidente Petro bailaban a ritmo de Así de rico, de Juliana Velásquez en colaboración con Juan Duque y Emyl Rusev.

La artista nacida en Buenaventura escribió: “Así bailan dos Alka-Seltzer en un sancocho”, en respuesta a una publicación de @paffenofficial que ya había abierto el fuego: “Tiene más ritmo y sabor una juetera que este par de niñas”.

La publicación acumuló 7.600 reproducciones en pocas horas y volvió a dividir opiniones entre quienes respaldaron el comentario y quienes cuestionaron que el blanco fuera la hija de un mandatario y no el presidente mismo.

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Sofía y Antonella bailan a ritmo de 'Así de rico', canción que se viralizó en redes sociales durante el Mundial 2026 - crédito @sofiapetroalcocer/TikTok

Y es que Marbelle se ha caracterizado por hacer este tipo de publicaciones sin temor a que sea señalada o duramente cuestionada por seguidores de la izquierda.

Más allá de la música, se ha convertido en una de las figuras más directas de las redes sociales en Colombia en contra del gobierno saliente de Gustavo Petro. Durante los últimos años ha expresado sin rodeos sus diferencias con las decisiones del mandatario saliente, lo que la ha situado en el centro de debates que mezclan entretenimiento y política.

Cabe mencionar que, el video original pertenece a la cuenta de TikTok de Sofía Petro (@sofiapetraalceceer), pero fue un usuario de la red social X identificado como @paffenofficial que lo compartió primero con un comentario sobre el ritmo de las jóvenes, y Marbelle eligió ese hilo para lanzar su propia frase.

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Marbelle se burló de un baile protagonizado por Antonella y Sofía Petro - crédito @Marbelle30/X

Hasta ahora, Antonella y Sofía Petro no han respondido públicamente. La polémica sigue concentrada en el debate digital que, una vez más, rodea a Marbelle.

Comentarios como: “Le heredaron el ritmo al jefe de jefes, jajaja”; “Será que usted baila muy lindo, señora, ¿no le parece fatal meterse con dos jovencitas?”; “Petro, no le bastó hacer el ridículo durante 4 años y ahora poner a estas pobres criaturas a seguir sus pasos”; “Jajajaja la sacaste del estadio mamasota”; “Se mueve mejor el papá”, entre otros.

Las críticas de Marbelle a Gustavo Petro por presumir cercanía con Trump

Las críticas de Marbelle al presidente Gustavo Petro se intensificaron tras el discurso presidencial del 20 de julio, donde el mandatario presumió su relación con el expresidente estadounidense Donald Trump.

Horas después, la cantante recurrió a su cuenta de X para ridiculizar la supuesta cercanía, escribiendo: “El ojos de sapo cree que Trump lo quiere porque le dice: Good boy. Y le da una galleta. Es una perrita”, invirtiendo el término “Good man” que Petro afirmó haber recibido de Trump y equiparando al presidente con una mascota obediente.

La publicación de Marbelle generó debate en redes sociales, polarizando a los usuarios entre quienes celebraron su ironía y aquellos que cuestionaron el uso de términos despectivos hacia la figura presidencial.

Marbelle tachó de "perrita" a Petro tras dar a conocer ante el Congreso el término con el que se refería Trump a él - crédito @Marbelle30/X
Marbelle tachó de "perrita" a Petro tras dar a conocer ante el Congreso el término con el que se refería Trump a él - crédito @Marbelle30/X

El apodo “ojos de sapo” es habitual en los comentarios de la artista y forma parte de una larga serie de ataques que datan desde la época en que Petro era alcalde de Bogotá, extendiéndose a figuras del Pacto Histórico y a colegas que simpatizan con ese sector político.

La reacción de Marbelle surgió luego de que el propio Petro, durante su intervención ante el Congreso en el Día de la Independencia, relató que Donald Trump lo llama “Good man”, lo que el mandatario presentó como un reconocimiento positivo en medio de tensiones diplomáticas. Petro también se refirió a su inclusión en la lista de la OFAC y la posibilidad de extradición desde Estados Unidos, asegurando que solo Trump podría ordenar esa medida.

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