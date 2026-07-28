Hora y dónde ver el debut de la selección Colombia femenina vs. Jamaica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección Colombia fue subcampeona del torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

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La selección Colombia Femenina de Mayores completó este lunes 27 de julio su primer entrenamiento en República Dominicana, como parte de la preparación para el debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El estreno en el torneo femenino será el 29 de julio ante Jamaica, a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio El Cóndor de La Vega, de acuerdo con el fixture difundido por la entidad. El partido podrá verse gratis a través del canal de YouTube ‘Centro caribe sports channel’.

La práctica dos días antes del debut en el torneo de fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe comenzó a las 9:00 a. m. en el Parque Central de Santiago de los Caballeros, bajo la conducción del técnico Angelo Marsiglia.

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El cuerpo técnico centró la sesión en aspectos del plan de juego para el cruce frente a Jamaica, con trabajo sobre inicio, progresión y finalización.

Estos serán los rivales de la fase de grupos de la selección Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito FCF

Por la tarde, el plantel realizó recuperación con fisioterapia y descanso para facilitar la readaptación tras el desplazamiento. En la fase de grupos, Colombia también enfrentará a México el 31 de julio a las 6:00 p. m., en el estadio Moca 85 de Moca, y a Puerto Rico el 2 de agosto a las 3:00 p. m. en el mismo estadio.

Convocatoria de la selección Colombia femenina para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Convocatoria de la selección Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 - crédito FCF

Ana Mile González Herrera - Deportivo Independiente Medellín

Angie Tatiana Salazar Salinas - Deportivo Cali

Ingrid Jobana Guerra Meneses - Deportivo Cali

Jimena Ospina Domínguez - Internacional de Palmira

Juana Sofía Ortegón Giraldo - Independiente Santa Fe

Kelly Andrea Ibargüen Ibargüen - Atlético Nacional

Laura Daniela Garavito Perdomo - Independiente Santa Fe

Liz Katerine Osorio Zuleta - Deportivo Cali

María Alejandra Baldovino Vásquez - Junior F.C.

María Fernanda Viafara Bravo - Millonarios F.C.

María Nela Carvajal Gómez - Independiente Santa Fe

María Paula Córdoba Escobar - América de Cali

Mariana Muñoz Ramírez - América de Cali

Mariana Zamorano Cortés - Independiente Santa Fe

Melanin Tatiana Aponza Gutiérrez - Deportivo Cali

Melissa Moreno - Atlético Nacional

Michelle Daniela Vásquez Fajardo - Deportivo Cali

Natalia Giraldo Alzate - América de Cali

Sara Sofía Martínez Restrepo - Atlético Nacional

Stefanía Perlaza Perlaza - Deportivo Cali

Medalla de plata en 2014: la mejor presentación de la selección Colombia femenina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Las 20 jugadoras de la selección Colombia militan en la Liga BetPlay Femenina - crédito FCF

La selección mexicana femenil de futbol perdió el oro en Veracruz 2014 al caer 2-0 ante México el 27 de noviembre en el estadio Luis “Pirata” Fuente de Boca del Río. Los goles llegaron con Verónica Charlyn Corral al 74 y Maribel Domínguez al 84.

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El partido se interrumpió durante tres minutos al 73 tras advertencias del sonido local por el grito homofóbico de la hinchada mexicana contra las colombianas. durante los despejes de la portera Derly Castaño. Poco después, un tiro de esquina derivó en el 1-0 tras un rebote que terminó con el balón en el cuerpo de Corral y adentro del arco.

México también obtuvo el premio de campeona de goleo con Corral, autora de seis tantos, y el de Mejor Portera para Cecilia Santiago, mientras que el Juego Limpio fue para Colombia. El equipo dirigido por Leonardo Cuéllar cerró invicto su actuación con cuatro victorias y un empate.

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Por México alinearon Cecilia Santiago; Ariana Romero, Christina Murillo, Greta Espinoza, Solís; Karla Nieto, Nayeli Rangel, Mayor; Verónica Pérez, Carolina Jaramillo y Corral, con ingresos de Bianca Sierra y Domínguez; por Colombia jugaron Castaño; Carolina Arias, Angela Clavijo, Natalia Gaitán, Melissa Ortiz; Ospina, Daniela Montoya, Hazleydi Rincón; Isabela Echeverri, Khaterine Arias y Lady Andrade, con cambios de Katerin Castro y Leicy Santos.