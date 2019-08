Si el muñeco efectivamente se trató del inicio de un escape todavía no está claro y se investigará puertas adentro del penal. Se buscarán indicios y seguramente se reforzará la vigilancia sobre ella. Por otra parte, esta no fue la primera vez que se la involucró a Nahir Galarza con la idea de una fuga. En la carta que Ludmila Soto escribió a las jefas de la cárcel plasmó una advertencia: "Cuando todavía éramos buenas compañeras, Nahir me dijo que ella no iba permanecer 35 años en esa cárcel y que ya lo tenía conversado con su padre".