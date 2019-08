El caso impactó de lleno en el barrio Jesús de Nazareth donde vivía el chico, en la periferia de la capital tucumana. "Benja", como lo llamaba su familia, era un nene muy querido. "No era común que saliera solo de su casa. Cuando desapareció estaba con su abuela jugando con otros niños. De un momento a otro no estaba más. No pasó mucho tiempo hasta que lo encontraron ahorcado con el cable", relató a Infobae Juan Pablo Godoy, auxiliar de la Fiscalía Especializada en Homicidios II de la ciudad a cargo de Adriana Giannoni, la funcionaria que lleva adelante la investigación.