En agosto de 2016, Nadia, Sofía y Mara, tres amigas de entre 12 y 14 años -nombres ficticios para preservar su identidad-fueron engañadas por María A., la madre de una de ellas para llevadas desde la ciudad de Trelew, en Chubut, a Buenos Aires, donde creían que iban "de vacaciones". Las esperó un infierno de explotación sexual en plena Capital Federal. María A., las obligaba a prostituirse en la zona de Plaza Miserere en Once, donde hombres las abusaban por 500 pesos que solventaban el hábito de cocaína y pasta base de María, madre de tres hijos, condenada a 12 años el mes pasado junto a su pareja, parte de la maniobra.



La madre de Nadia -que fue quien hizo la denuncia que motorizó su rescate y la causa judicial que culminó en un juicio oral- le había dado permiso su hija para ir a la casa pero a pasar el día a Puerto Madryn: Nadia no le quería decir que en realidad se iba d a Buenos Aires. Sabía que su mamá no la dejaría ir.



Cuando pasó el día en que debía regresar, la mujer comenzó a desesperarse porque María, que tenía a su hija a su cuidado, no le respondía los mensajes. Además su hija no tenía celular u otra forma de comunicarse con ella y solo se había ido con una muda de ropa y 100 pesos.