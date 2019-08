Dos días después, la madre de Nadia empezó a desesperar. Su hija -que no tenía celular y se había ido solamente con 100 pesos que ella le había dado y una muda de ropa- no volvía y María, que la tenía a su cargo, no contestaba sus mensajes. Temía que su hija, en un rapto de rebeldía, se hubiera escapado como una travesura, pero Rosa, una vecina y amiga de su hija, apareció en su casa con una certeza preocupante: "La gorda (en referencia a María) se las llevó a Buenos Aires para prostituirlas".