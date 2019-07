Roberto, familiar de una persona que falleció en la clínica, se acercó a los medios apostados en la puerta de la institución para contar su historia relacionada al vínculo entre el médico y la funeraria: "Cuando mi madre murió me ofrecieron desde el hospital contratar a la funeraria. Les dije que no tenía plata y que mi madre cobraba la jubilación recién dentro de dos días. Me dijeron que no había problema que ellos podían informar al registro de las personas de la muerte cuando ya tuviera el dinero y así poder contratar a esa empresa".