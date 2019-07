De acuerdo a lo relatado por la letrada, el médico les reconoció a las hijas de la paciente que pensaba encontrarse con un problema en el píloro y no en la vesícula. "Como él no pensaba operarla del píloro, cuando lo hizo no tenía los insumos necesarios. La operación llevaba cierre mecánico con unos clips, pero la terminó haciendo con doble costura manual. Él estaba aterrado con que esas costuras se rompieran y asoció su deterioro a un problema del píloro", remarcó.