Al día siguiente de salir de la cárcel, el empresario subió una foto suya a su perfil de Facebook. En la imagen, se lo veía sentado junto a una mesa en un jardín de un chalet.

Luego, en la misma red social, publicó otro mensaje: “Qué lindo estar en casa, vida nueva, empresa nueva, saludable 1000%, estoy intacto a pesar de todo gracias a mi filosofía de vida no me he contaminado, todo lo contrario y además salve muchas vidas más de 20 diabéticos y 11 cancerígenos”.

Conzi, convertido en un vegano militante, hablaba de su buen estado de salud: uno de los motivos para que saliera a su casa fue una supuesta cardiopatía.

Gigante pidió en varias ocasiones que se le revocara el beneficio, por ejemplo a mediados de mayo. Tenía motivos de sobra además del dudoso estado de Facebook. . El 15 de abril, el SPB emitió un informe al Juzgado de Ejecución Penal N°2 de la doctora García Maañón al que accedió Infobae sobre un incidente muy particular. El día anterior, la tobillera de Conzi se había salido de su tobillo, lo que disparó una alerta en la central de monitoreo. Conzi, al parecer, se la había quitado. “Ya solo por esto deberían revocarle la domiciliaria”, asegura una voz de peso en los tribunales.

La inspección posterior reveló que la malla de la tobillera estaba rota, con un aparente corte intencional. Ante el personal del SPB, Conzi aseguró -según el informe reproducido en esta nota- que se cortó el dispositivo “porque le ajustaba”.

Los desafíos de Conzi llegaron a niveles bizarros: el mes pasado, el condenado por matar a Schenone fue filmado mientras paseaba a dos cabras en la vereda de la casa donde debía estar preso.