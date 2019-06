-El pasajero me dijo que lo siguiéramos. Y de repente lo perdimos. Pasamos por la calle Santa Rita, porque el pasajero sabía que vivía ahí, y me fijo por el espejo retrovisor y lo veo que viene atrás. Le veo los ojos y parte de la cara. Me hace señas para que lo deje pasar. El pasajero sacó el celular, pero no se animó a sacarle una foto. Ojalá haya cámaras de seguridad que lo hayan registrado.