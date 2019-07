"Me responden que como no éramos casados tenía que pagar un seguro de vida porque sino no lo dejaban salir, que tenía que hacer un depósito de 3700 dólares en el banco Santander Río, a nombre de Robert Ramone", repasó W.D.V., sobre el mail con membrete de las Naciones Unidas que recibió. La viuda hizo lo que le pidieron y pagó.