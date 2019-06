Empezó a darle masajes en la espalda, en la ingle y de repente introdujo los dedos en la vagina de la paciente. "Yo me quedé paralizada, horrorizada, fría. No sabía qué hacer. Mientras me tocaba me hablaba como si nada pasara. Me hacía preguntas, se reía. Yo no supe qué estaba pasando. Sólo me decía que me relajara, que no pasaba nada", contó Natalia.