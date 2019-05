Russo es platense. Y en la capital bonaerense todavía vive parte de su familia. "No lo podemos creer. No entendemos qué pasó. Era todo lo contrario, bueno, simpático, amable, solidario, por eso no queremos hablar hasta saber qué pasó", se excusa una prima que, aclara, hace "bastante" que no se encontraba con su familiar.