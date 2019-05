"Siempre se habla que la utilización de la fuerza ocurre cuando hay un peligro inminente, frente a disparos o hay una amenaza cierta. No se puede estar disparando a cualquiera", consideró el oficial. Y continuó: "Uno no puede disparar simplemente porque hay un auto en fuga; antes hay que avisar, pedir apoyo, rodearlo o interceptado. El policía no está autorizado a disparar a mansalva".