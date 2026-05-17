México

Sheinbaum defiende soberanía nacional: “Ya no son tiempos de saqueo. Aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder”

Desde Mérida, Yucatán, la mandataria envió un mensaje en el marco de la inauguración del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” IMSS-Bienestar

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Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México “no gobiernan intereses extranjeros ni grupos de poder económico”, al encabezar la inauguración del Hospital General Doctor Agustín O’Horán en Mérida, Yucatán.

Durante su discurso, Sheinbaum sostuvo que el país vive una etapa donde la soberanía nacional es prioridad y subrayó:

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“Ya no son los tiempos de privilegios, corrupción y saqueo de nuestro país. Aquí ya no deciden unos cuantos. Aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico”.

En la ceremonia, la mandataria destacó que el hospital representa un avance en justicia social y acceso universal a la salud. Según cifras oficiales presentadas durante el evento, el hospital cuenta con más de seiscientas cincuenta camas, dieciséis quirófanos y la capacidad para atender más de mil cuatrocientas cirugías mensuales. La obra requirió una inversión pública superior a cinco mil millones de pesos y fue ejecutada en coordinación con ingenieros militares y el IMSS Bienestar.

Desde octubre de 2024, el gobierno federal ha inaugurado veintinueve hospitales y sumado más de nueve mil cien camas nuevas a los sistemas de salud pública, de acuerdo con el balance presentado por Sheinbaum. La mandataria aseguró que la transformación continuará con la expansión de infraestructura, la distribución gratuita de medicamentos y la basificación de personal médico.

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Inauguración del hospital: infraestructura, tecnología y gratuidad

El nuevo Hospital General Doctor Agustín O’Horán sustituye al edificio fundado en 1906 y se levanta sobre una superficie de sesenta y cinco mil metros cuadrados distribuidos en diez edificios funcionales. El complejo fue construido en treinta y cuatro meses y generó más de mil seiscientos empleos directos y mil doscientos cincuenta indirectos. El hospital está equipado con tecnología de última generación, que incluye tres tomógrafos, equipo de resonancia magnética, angiógrafo, cámaras hiperbáricas y sistemas de expediente clínico digital e inteligencia artificial.

Durante la ceremonia, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que todos los servicios serán gratuitos y universales. La red estatal de salud en Yucatán, integrada por ciento cincuenta y tres centros de salud y hospitales, comenzará a funcionar de manera articulada para atender a más de un millón doscientas mil personas.

Sheinbaum señaló que este modelo público elimina las cajas de cobro en los hospitales del estado y que el acceso a los tratamientos no dependerá de la capacidad de pago, sino de la necesidad clínica. La presidenta reiteró: “La salud no es una mercancía ni un negocio. La salud es un derecho del pueblo de México”.

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