Ángel Moreira Marín, alias "El Cachila", no es un nombre ajeno al expediente que investiga el crimen de Lola Chomnalez, la adolescente argentina que fue asesinada en el balneario uruguayo de Barra de Valizas hace cuatro años y medio. En 2015, el hombre ya había sido detenido como sospechoso pero fue rápidamente liberado después de que el cotejo de su ADN con los rastros de sangre hallados en la mochila de la víctima resultara negativo. "La jueza me liberó y estoy bien. No tengo culpa de nada", dijo entonces después de salir de prisión.