La reina Letizia no se baja de la tendencia monocromática: deslumbra en Granada con un traje fucsia de estreno y camiseta a juego

La reina Letizia preside en Granada la proclamación del Premio Princesa de Girona Arte 2026 (Europa Press)

La reina Letizia ha apostado por el fucsia en la proclamación del galardón Princesa de Girona Arte 2026, celebrada en Granada. La consorte del rey Felipe VI ha destacado con un nuevo traje de chaqueta en color fucsia, compuesto por americana abotonada de corte ligeramente oversize y pantalón de tiro alto con corte recto.

Como dato concreto, la reina ha prescindido del clásico contraste de color, eligiendo una camiseta básica a juego para sumarse a la tendencia del total look monocolor. El uso reiterado de accesorios, como su anillo de Coreterno y su bolso Victoria Insignia de Carolina Herrera, que también tiene en color crudo y que llevó por última vez el 17 de marzo en Jaén con un vestido midi en fucsia, refuerza la coherencia estilística de doña Letizia en actos oficiales.

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El conjunto elegido por la reina Letizia para la proclamación se compone de dos piezas: chaqueta con botonadura sencilla y solapas clásicas, y pantalón largo que deja el empeine al descubierto. La decisión de incorporar una camiseta en la misma tonalidad ha permitido a la monarca apartarse de la combinación tradicional con blusa blanca o negra y reafirmar la apuesta por el monocolor.

La cantante Patti Smith recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2026, en un acto que tendrá lugar en Oviedo el próximo 23 de octubre.

El ‘look’ de la reina Letizia

El corte estructurado de la chaqueta evita el aspecto rígido, mientras que el pantalón otorga proporción y ligereza al estilismo. El acto, que ha tenido lugar en el Auditorio Manuel de Falla, ha coincidido con el aniversario de la boda de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, evento en el que Letizia lució, 15 años atrás, un tocado y un vestido rosa empolvado conforme al protocolo británico.

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Letizia ha completado el conjunto con unos zapatos slingback destalonados de Massimo Dutti con puntera afilada y tacón cómodo, elementos que aportan sobriedad y funcionalidad en una jornada dedicada a actividades con jóvenes en la ciudad andaluza. La reina también ha seleccionado unos pendientes largos con piedras de colores de la firma Dime Que Me Quieres, una marca que ya ha cesado su actividad comercial.

La reina Letizia preside en Granada la proclamación del Premio Princesa de Girona Arte 2026 (Europa Press)

Los complementos de la reina Letizia

Estrenados el 1 de abril de 2025, estos pendientes han acompañado a la reina en siete ocasiones, incluyendo viajes internacionales a China y Alemania en noviembre del año pasado. Así, la monarca demuestra que su vestidor funciona como un archivo en el que las piezas mantienen su utilidad y valor más allá de la permanencia de las marcas en el mercado.

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La elección de joyas con piedras en tonos rosas, verdes, naranjas y lilas armoniza con la intensidad cromática del traje y aporta luminosidad al conjunto. Esta preferencia por elementos duraderos y versátiles se ha reflejado también en la constante presencia del anillo Coreterno, pieza recurrente en los estilismos de Letizia.

La reina Letizia preside en Granada la proclamación del Premio Princesa de Girona Arte 2026 (Europa Press)

En el ámbito institucional, la reina Letizia ha mostrado cercanía e interés por los proyectos de los jóvenes granadinos en el Congreso Fest organizado junto a la Fundación Princesa de Girona. De este modo, Letizia ha reforzado su vínculo con la entidad en una jornada en la que ha conseguido unir el compromiso social y la actualización estética.

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