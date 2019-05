Sin embargo, su relato en cámara Gesell no cuenta toda la historia. Poco después, una trabajadora social del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño declaró en la investigación de la fiscal Mazzaferri. La trabajadora fue la primera en atender a Mariela antes de que llegar al hogar de menores Gayone, con una entrevista preliminar. "Me contó que su padrastro y su mamá la vendieron a los gitanos", recordó la trabajadora social, "ella no tiene aspecto como gitana, no se muestra como tal, ni en su lenguaje ni en su vestimenta. La habían traído para entregársela a los gitanos. Mencionó que la relación con su madre y padrastro era mala y la maltrataban".