M. ya no estudiaba hacía tiempo para ese momento: había dejado de ir a la secundaria tras quedar embarazada del albañil con apenas 14 años de edad. El vínculo había empezado dos años antes, cuando ella tenía 12. Con el tiempo, M. se convirtió en su sirvienta de limpieza y su sierva sexual, con una hija en el medio, detrás de fotos en un perfil de Facebook feliz. M. le decía otra cosa a los vecinos y sus familiares, que era la mujer del albañil aunque nunca estuvieron legalmente casados: no veía nada malo en su relación, al menos, no desde su perspectiva.