Así fue la confesión. Los investigadores creen que es verosímil hasta cierto punto. El tramo de la muerte choca de lleno con lo que dice la autopsia: golpes y asfixia. Ante esta evidencia, y consultado por el fiscal, el acusado no pudo responder mucho. "Cuando la estaba dejando en la ruta se me cayó y se golpeó la cabeza con el piso, por eso deben ser los golpes", dijo. No cierra. No encaja. Los médicos que realizaron la autopsia dejaron en claro que los golpes fueron en vida.