Carina Di Marco dijo en su declaración hace dos semanas ante el juez Hugo Saá Petrino, el presidente del tribunal que la condenó, que "jamás" notó que su ex pareja maltratara a su hija, pero sí mencionó episodios de violencia contra ella. "A mí me quiso ahorcar. A veces me pegaba cachetadas, o si no me rompía las cosas", dijo y contó que Gómez consumía cocaína "en el último tiempo".