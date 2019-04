"Siempre juntos. Te amo Germán, gracias por estar a mi lado, por ser el hombre que hace doce años me cambió la vida, que me enseñó, que me dio un hijo hermoso. Gracias por la familia que construimos juntos, gracias por amarme tanto, y gracias por estar siempre a mi lado acompañándome en todo… porque seguiremos caminando siempre juntos a la par. Te amo con el alma.", le escribió Verónica a Germán en octubre de 2014, el día que siguió a su 12º aniversario. Rearte en aquel momento no pensaba en separaciones, ni imaginaba que sus palabras de amor estaban dedicadas al hombre que terminaría matándola.