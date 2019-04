Los vecinos aseguraron que nunca habían advertido situaciones de agresión entre ellos y se sorprendieron con la drástica decisión de Presbiterio. Su prontuario es limpio: no registraba denuncias de violencia familiar ni antecedentes penales. La misma teoría arrojó la hermana e hija de las víctimas. El portal Norte Noticias relató que, según voceros judiciales, la mujer no daba crédito de lo que había ocurrido en la vivienda, que el homicida no tenía reacciones de este tipo y que ella no conocía antecedentes de violencia.