Sin embargo, "entró preguntando otra cosa. Me preguntó si tenía plata en la caja o si tenía cosas de oro. Yo le pregunté para qué los quería, si me los quería comprar. El chiquito me respondió 'Es que yo, en realidad, yo, en realidad…'. Sacó el arma. Me dijo: 'quiero que me des todo, quedáte callado y dame todo'", contó.