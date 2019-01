"Lo que yo no puedo creer es el tiempo que tardaron en ubicarlo al novio de mi hermana. El viernes cuando logramos comunicarnos yo le decía al policía que tenían que ir a buscarlo. Pero me respondió que todavía no podía y que los tiempos de la justicia son así. También les pedí que empezaran a revisar las últimas llamadas y me respondió que como se venía el fin de semana las telefónicas no trabajan y eso no se podía hacer. Imaginate estar desesperado porque tu hermana no aparece y que te respondan eso. Quizás si lo iban a buscar, no sé, servía para algo", dice Roberto con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.