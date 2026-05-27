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Tadeo de 9 años murió tras recibir disparo en un mercado en Puebla: estuvo dos semanas en el hospital

Ese día, el menor estaba con su madre en un local de la calle 48 Norte, esquina con Ciclismo, cuando dos hombres identificados como Brayan “N”, de 19 años, y Eberic “N”, de 38, dispararon contra un grupo de personas. Las balas alcanzaron a Tadeo y a su madre, quienes quedaron gravemente heridos

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Dos hombres identificados como Brayan “N”, de 19 años, y Eberic “N”, de 38, dispararon contra un grupo de personas. Las balas alcanzaron a Tadeo y a su madre, quienes quedaron gravemente heridos Foto: SSC Puebla
Dos hombres identificados como Brayan “N”, de 19 años, y Eberic “N”, de 38, dispararon contra un grupo de personas. Las balas alcanzaron a Tadeo y a su madre, quienes quedaron gravemente heridos Foto: SSC Puebla

Tadeo, el niño de nueve años que recibió un disparo en la cabeza durante una balacera en el Mercado Morelos de Puebla, murió la noche de este lunes 25 de mayo después de permanecer tres semanas hospitalizado; su fallecimiento modifica el alcance penal del caso, en el que ya hay dos hombres detenidos y vinculados a proceso.

El ataque del 6 de mayo dejó un saldo oficial de tres lesionados, entre ellos Tadeo y su madre, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Los heridos fueron atendidos en distintos hospitales, mientras en la zona se desplegó un operativo conjunto tras reportes ciudadanos.

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Ese día, el menor estaba con su madre en un local de la calle 48 Norte, esquina con Ciclismo, cuando dos hombres identificados como Brayan “N”, de 19 años, y Eberic “N”, de 38, dispararon contra un grupo de personas. Las balas alcanzaron a Tadeo y a su madre, quienes quedaron gravemente heridos.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas trasladaron al niño al Hospital de la Niñez Poblana, donde permaneció 20 días entre la vida y la muerte. Sobre el estado de salud de la madre, de 42 años, no se han informado nuevos detalles.

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Puebla Mercado Morelos Balacera
Foto: X@LeonardoTorixa

La FGE de Puebla mantiene a dos imputados en prisión preventiva

Brayan y Eberic “N” fueron detenidos el mismo 6 de mayo y quedaron a disposición del Ministerio Público. Después fueron vinculados a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, ambos imputados permanecerán en prisión preventiva.

Con la muerte del menor, la situación jurídica de los detenidos cambia porque el caso ya no se limita a las lesiones provocadas durante la balacera. Las indagatorias siguen en curso y las autoridades han reservado información para no afectar el desarrollo de la investigación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla señaló además que ambos detenidos tienen antecedentes por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego. La dependencia sostuvo que mantiene coordinación con autoridades municipales y con la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo ocurrido.

Dos detenidos tras balacera en el mercado Morelos de Puebla. Crédito: SSC Puebla.
Dos detenidos tras balacera en el mercado Morelos de Puebla. Crédito: SSC Puebla.

La SSP de Puebla atribuye la balacera a una disputa por extorsión y cobro de piso

Después del ataque, el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, reconoció que en el Mercado Morelos operan células de delincuencia organizada que disputan el control de la zona.

El funcionario explicó que la confrontación se relaciona sobre todo con extorsión y cobro de piso a comerciantes y locatarios. También afirmó que la dependencia ya ha realizado detenciones previas en ese punto.

Sánchez González dijo: “Hay unas células ahí de delincuencia organizada que obviamente no quieren perder control, sobre todo de extorsión y de cobro de piso. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra labor de investigación para posteriormente materializar las detenciones”.

El titular de la SSP de Puebla precisó que la disputa principal ocurre entre La Familia Michoacana y un grupo local identificado como “Los Toscano”. Añadió que las autoridades ya ubicaron al líder de una de estas organizaciones, aunque actualmente no se encuentra en el estado.

El funcionario sostuvo que esperan concretar su captura en próximas acciones operativas. También indicó que los operativos continuarán en zonas como la colonia Diez de Mayo y Los Suertes, donde se han registrado homicidios ligados al cobro de piso.

El caso provocó conmoción social en Puebla porque Tadeo habría sido una víctima ajena a la confrontación entre grupos criminales que buscan el mando en la zona del mercado. La exigencia de justicia creció después de que el menor murió tras casi tres semanas de hospitalización.

La SSP de Puebla reiteró que mantiene acciones de prevención del delito en mercados de la capital poblana y pidió a la ciudadanía denunciar actividades ilícitas a la línea anónima 089. El ataque ocurrió cerca de una de las entradas del Mercado Morelos, en la zona donde se ubica la tienda de reparaciones y refacciones electrodomésticas “Marín”.

  • Tadeo, de nueve años, murió el 25 de mayo tras recibir un disparo en la cabeza durante la balacera del 6 de mayo en el Mercado Morelos.
  • La agresión dejó tres lesionados y derivó en la detención de Brayan “N” y Eberic “N”, quienes permanecen en prisión preventiva.
  • La SSP de Puebla atribuye la violencia en la zona a una disputa entre La Familia Michoacana y un grupo local por extorsión y cobro de piso.

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