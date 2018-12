Por ahora la fiscal no cuenta con certezas para ordenar otra detención. Dice que pese a la gran cantidad de imágenes que hay sobre el incidente, no es fácil identificar a los involucrados. "Yo tengo que ir sobre lo seguro para poder tener un grado de sospecha, la detención es una medida coercitiva grave que puede traer aparejadas otras medidas y no se puede detener a la gente porque sí", explicó.