Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El León viene de golear al Cúcuta Deportivo en El Campín-crédito Sebastián Castro/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Pasto y Santa Fe por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

El cuadro Cardenal buscará consolidarse dentro del grupo de los 8 y sacar ventaja con respecto al Deportivo Cali, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga y Millonarios en la lucha por la clasificación a las finales del fútbol colombiano.

Por su parte, el Deportivo Pasto querrá aprovechar su clasificación anticipada a las finales, y buscará los tres puntos que le ayuden a consolidar ser cabeza de serie en las finales de la Liga BetPlay.

En Infobae Colombia podrá seguir el minuto a minuto del partido que se jugará en la capital de Nariño.