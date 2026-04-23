Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Pasto y Santa Fe por la fecha 18 de la Liga BetPlay.
El cuadro Cardenal buscará consolidarse dentro del grupo de los 8 y sacar ventaja con respecto al Deportivo Cali, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga y Millonarios en la lucha por la clasificación a las finales del fútbol colombiano.
Por su parte, el Deportivo Pasto querrá aprovechar su clasificación anticipada a las finales, y buscará los tres puntos que le ayuden a consolidar ser cabeza de serie en las finales de la Liga BetPlay.
En Infobae Colombia podrá seguir el minuto a minuto del partido que se jugará en la capital de Nariño.
El 15 de abril de 2026, Independiente Santa Fe cayó por 2-0 ante Corinthians por la fecha 2 de la Copa Libertadores, y quedó en el último puesto del grupo E, después de la victoria de Platense de Argentina.
Últimos cinco partidos de Santa Fe y Pasto
Deportivo Pasto
- 17 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 2-3 Pasto
- 10 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Pasto 1-0 Tolima
- 1 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Alianza 0-0 Pasto
- 29 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Pasto 1-2 Nacional
- 24 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Fortaleza 1-2 Pasto
Santa Fe
- 19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 5-0 Cúcuta Deportivo Pasto
- 15 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Corinthians 2-0 Santa Fe
- 12 de abri 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-1 Santa Fe
- 9 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Santa Fe 1-1 Peñarol
- 4 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Tolima 2-2 Santa Fe
Independiente Santa Fe enfrenta una situación complicada tras la decisión de la Conmebol, que le impuso una sanción económica como consecuencia del comportamiento de sus hinchas en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Convocados de Independiente Santa Fe para el partido ante Pasto
Porteros
- Andrés Mosquera Marmolejo
- Weimar Asprilla
Defensores
- Emmanuel Olivera
- Víctor Moreno
- Helibeton Palacios
- Juan Sebastián Quintero
- Jeison Angulo
- Christian Mafla
Volantes
- Daniel Torres
- Omar Fernández
- Jader Obrian
- Kilian Toscano
- Yeicar Perlaza
- Alexis Zapata
- Jhojan Torres
- Luis Palacios
Delanteros
- Nahuel Bustos
- Hugo Rodallega
- Martín Palacios
- Franco Fagúndez
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios vs. Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El partido de la fecha 18 está programado para iniciar a las 8:00 p. m. y será clave en la disputa por clasificar a los play-off de la Liga BetPlay.
El “Cardenal” quiere ratificarse en el grupo de los 8
El encuentro se disputará el 23 de abril de 2026, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win Sports y de Win + Fútbol.
El juez central del partido será Carlos Ortega, y en el VAR estará acompañado por Alexander Guzmán.
El 19 de abril de 2026, Santa Fe viene de golear por 5-0 al Cúcuta Deportivo en el estadio El Campín, con los goles de Omar Fernández, Franco Fagundez, Hugo Rodallega, Alexis Zapata y Nahuel Bustos.
Por su parte, Deportivo Pasto venció a domicilio por 3-2 a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería el 16 de abril de 2026. Las anotaciones llegaron por medio de Andrey Estupiñán, Wilson Morelo y Enrique Serje.
En lo que se refiere al último partido que jugaron “Volcánicos” y “Cardenales”, hay que ir al 20 de septiembre de 2025, cuando en aquella oportunidad empataron a un gol con las anotaciones de Yoshan Valois al minuto 49 para Pasto, mientras que Christian Mafla empató al 88 para Santa Fe.