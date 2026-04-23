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Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita en la capital de Nariño, buscando los tres puntos que le permitan acercarse al grupo de los 8

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-crédito Sebastián Castro/Colprensa
El León viene de golear al Cúcuta Deportivo en El Campín-crédito Sebastián Castro/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Pasto y Santa Fe por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

El cuadro Cardenal buscará consolidarse dentro del grupo de los 8 y sacar ventaja con respecto al Deportivo Cali, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga y Millonarios en la lucha por la clasificación a las finales del fútbol colombiano.

Por su parte, el Deportivo Pasto querrá aprovechar su clasificación anticipada a las finales, y buscará los tres puntos que le ayuden a consolidar ser cabeza de serie en las finales de la Liga BetPlay.

En Infobae Colombia podrá seguir el minuto a minuto del partido que se jugará en la capital de Nariño.

18:32 hsHoy

Santa Fe estaría atravesando una crisis interna por diferencias entre jugadores y el cuerpo técnico: “No se deja hablar”

La mala racha de resultados ponen en jaque la continuidad de Pablo Repetto y desafían el futuro inmediato del club bogotano

Las diferencias entre jugadores y cuerpo técnico, principalmente en la preparación física, generan un clima tenso que pone en duda la cohesión y el rendimiento de cara al final de la temporada-crédito Jorge Silva/REUTERS
Las diferencias entre jugadores y cuerpo técnico, principalmente en la preparación física, generan un clima tenso que pone en duda la cohesión y el rendimiento de cara al final de la temporada-crédito Jorge Silva/REUTERS

El 15 de abril de 2026, Independiente Santa Fe cayó por 2-0 ante Corinthians por la fecha 2 de la Copa Libertadores, y quedó en el último puesto del grupo E, después de la victoria de Platense de Argentina.

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18:20 hsHoy

Últimos cinco partidos de Santa Fe y Pasto

Este fue el momento cuando Pasto y Santa Fe jugaron en el Departamental La Libertad-crédito Sebastián Castro/Colprensa
Este fue el momento cuando Pasto y Santa Fe jugaron en el Departamental La Libertad-crédito Sebastián Castro/Colprensa

Deportivo Pasto

  • 17 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 2-3 Pasto
  • 10 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Pasto 1-0 Tolima
  • 1 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Alianza 0-0 Pasto
  • 29 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Pasto 1-2 Nacional
  • 24 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Fortaleza 1-2 Pasto

Santa Fe

  • 19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 5-0 Cúcuta Deportivo Pasto
  • 15 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Corinthians 2-0 Santa Fe
  • 12 de abri 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-1 Santa Fe
  • 9 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Santa Fe 1-1 Peñarol
  • 4 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Tolima 2-2 Santa Fe
18:15 hsHoy

Conmebol sancionó a Santa Fe por uso y manipulación de pólvora en las tribunas de El Campín durante partido por la Copa Libertadores 2026

La multa, que asciende a USD 5.000, será descontada de los ingresos por derechos televisivos o patrocinio que el club reciba durante la presente edición de la Copa Libertadores

Santa Fe vs. Peñarol - Copa Libertadores 2026 - 10 de abril de 2026 -crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe vs. Peñarol - Copa Libertadores 2026 - 10 de abril de 2026 -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Independiente Santa Fe enfrenta una situación complicada tras la decisión de la Conmebol, que le impuso una sanción económica como consecuencia del comportamiento de sus hinchas en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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18:03 hsHoy

Convocados de Independiente Santa Fe para el partido ante Pasto

El grupo de jugadores que tendrá el uruguayo Pablo Repetto a su disposición para el duelo ante Pasto-crédito Jefatura de Prensa de Independiente Santa Fe
El grupo de jugadores que tendrá el uruguayo Pablo Repetto a su disposición para el duelo ante Pasto-crédito Jefatura de Prensa de Independiente Santa Fe

Porteros

  • Andrés Mosquera Marmolejo
  • Weimar Asprilla

Defensores

  • Emmanuel Olivera
  • Víctor Moreno
  • Helibeton Palacios
  • Juan Sebastián Quintero
  • Jeison Angulo
  • Christian Mafla

Volantes

  • Daniel Torres
  • Omar Fernández
  • Jader Obrian
  • Kilian Toscano
  • Yeicar Perlaza
  • Alexis Zapata
  • Jhojan Torres
  • Luis Palacios

Delanteros

  • Nahuel Bustos
  • Hugo Rodallega
  • Martín Palacios
  • Franco Fagúndez
17:43 hsHoy

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

En el estadio Nemesio Camacho El Campín y ante su gente los Embajadores están obligados a ganar, ante un rival ya clasificado, para seguir con vida en el campeonato colombiano

Millonarios debe ganar los dos partidos que le restan y esperar resultados para clasificar a las finales - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Millonarios debe ganar los dos partidos que le restan y esperar resultados para clasificar a las finales - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios vs. Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El partido de la fecha 18 está programado para iniciar a las 8:00 p. m. y será clave en la disputa por clasificar a los play-off de la Liga BetPlay.

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17:15 hsHoy

El “Cardenal” quiere ratificarse en el grupo de los 8

-crédito Sebastián Castro/Colprensa
Christian Mafla se perfila como una de las fichas claves para la defensa de Santa Fe-crédito Sebastián Castro/Colprensa

El encuentro se disputará el 23 de abril de 2026, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win Sports y de Win + Fútbol.

El juez central del partido será Carlos Ortega, y en el VAR estará acompañado por Alexander Guzmán.

El 19 de abril de 2026, Santa Fe viene de golear por 5-0 al Cúcuta Deportivo en el estadio El Campín, con los goles de Omar Fernández, Franco Fagundez, Hugo Rodallega, Alexis Zapata y Nahuel Bustos.

Por su parte, Deportivo Pasto venció a domicilio por 3-2 a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería el 16 de abril de 2026. Las anotaciones llegaron por medio de Andrey Estupiñán, Wilson Morelo y Enrique Serje.

En lo que se refiere al último partido que jugaron “Volcánicos” y “Cardenales”, hay que ir al 20 de septiembre de 2025, cuando en aquella oportunidad empataron a un gol con las anotaciones de Yoshan Valois al minuto 49 para Pasto, mientras que Christian Mafla empató al 88 para Santa Fe.

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