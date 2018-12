Por esta denuncia, Eguillor tiene una causa en su contra que por ahora está caratulada como "averiguación de delito" y recayó en el Juzgado N° 48, a cargo de Alicia Iermini. El fin de semana, el acusado había subido un primer video que generó una gran repercusión: "Yo me garcho modelos, me cojo travas, ¿entendés? Todo me va bien".