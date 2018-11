"El máximo de la pena por ese delito en este país es de cinco años. Que le hayan puesto 4 años y tres meses es muy bueno. Si me preguntan, por la pérdida de una hijo es poco, pero es lo que tenemos. A mí ahora a Facundo no me lo devuelve nadie, pero es algo", dijo. "Sólo espero que cambien las leyes de ahora en adelante", remarcó. El TOC Nº4, al no tener un fallo firme según apuntan fuentes judiciales, no podía pedir una prohibición de salida del país para Verón, que continuaba apelando en cada instancia.