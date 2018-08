Finalmente, decidieron que lo más conveniente era tomar un avión de línea. El ERP ponía dos hombres fogueados para esa misión: Alejandro Ferreyra Beltrán, cordobés, y Víctor Fernández Palmeiro, de Buenos Aires. Las FAR sumaban una mujer, Ana Wiessen. Alejandro no estaba convencido. Víctor tampoco, pero no tenían ningún plan alternativo para ofrecer a cambio después de dos meses de buscar por toda la Patagonia un lugar donde esconderse u otra vía de escape.