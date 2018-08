"Me llevaron con Héctor Oesterheld (autor de El Eternauta, de 58 años) –dice Marcela Quiroga, en entrevista con el autor de este artículo-. Era un pabellón adaptado como si fuera una casa. Las habitaciones eran celdas y en el medio había una mesada. El baño parecía un baño público. Oesterheld me levantaba temprano para que estudiara. Los días fueron más ordenados. Él hizo que tuviera un horario para estudiar, comer y dormir. A la tarde me llevaba al patio, porque decía que estaba muy blanca, y con dos palos y una pelota que encontró jugábamos al hockey. Él me enseñaba Literatura, Geografía, Historia, me daba actividades y las hacía. Roberto y Ana María, que luego supe que eran Roberto Carri y Ana María Caruso (sociólogo y profesora de letras, de 37 y 34 años, secuestrados en febrero de 1977), me enseñaban matemáticas e inglés. Éramos ocho en el pabellón. Yo era la única nena. Ya no estaba engrillada pero me seguían sacando para marcar casas por los barrios. Ellos siempre esperaban que alguien volviera a una casa o a algún lugar. Sólo una noche escuché que torturaban a alguien en el piso de arriba. Yo siempre pensaba dónde estarían mi mamá y mis hermanos. Hasta que un día me dijeron que a mi mamá la habían matado, porque se había querido escapar, y cuando pregunté por mis hermanos dijeron: 'Están con tu viejo'. Un día a fueron a su taller mecánico, él pensaba que lo iban a matar, pero le dijeron: "Íbamos a adoptar a tu hija pero nos dimos cuenta que no sos un viejo de mierda. Te la vamos a devolver". Y a los 15 días me llevaron con él. Me habrán largado en diciembre de 1977, tres meses después del secuestro".