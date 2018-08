Hubo un solo testigo del secuestro, Eduardo Landaburu, que años después declararía: "Entré a hablar por teléfono al bar ubicado en 7 y 33, en el bar estaba la policía, lo vi al chico –por Bocha- y también a un señor mayor que después supe era Mardoño Díaz Martínez, de Catamarca. Los tenían a ambos contra la pared con las manos detrás del cuerpo. Traté de buscar la mirada de Bocha para ofrecerle ayuda. Pero él bajó la vista como si no me conociera. Salí del bar atontado, caminé unos pasos y recién ahí me di cuenta de que ese muchacho me había salvado la vida", relató.