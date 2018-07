A principios de este mes en un audio al que pudo acceder Infobae, grabado por el propio Ioselli desde el interior del penal de Ezeiza, se lo escuchaba describir: "Tuve convulsiones, epilepsia, me siento mal en este momento, estoy bajando mucho de peso, me siento débil, apenas puedo caminar, me cuesta mucho levantarme, tengo que tomar muchas pastillas para dormir". "Necesito salir de acá con urgencia porque voy a ser padre", revelaba en la misma grabación.