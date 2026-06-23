España

La Aemet activa la alerta roja en País Vasco, Cantabria y Andalucía ante las temperaturas extremas de la ola de calor que deja máximas de 45ºC y noches tórridas

Este martes permanecerán activos los avisos durante las horas centrales del día. Las islas Canarias son las únicas que se libran

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Un joven se lanza al agua este lunes en el puerto de San Sebastián, a 22 de junio de 2026. (EFE/ Javier Etxezarreta)
Un joven se lanza al agua este lunes en el puerto de San Sebastián, a 22 de junio de 2026. (EFE/ Javier Etxezarreta)

Este martes empieza el tercer día de la ola de calor tras una noche tórida en la que los termómetros se han quedado por encima de los 25 grados en buena parte de la península y las islas Baleares. En Cabo de Gata, en Almería, han pasado una noche infernal -como se denomina a aquellas en las que el mercurio no baja de 30 grados- con una mínima de 31,5 grados. No obstante, es en la otra punta de Andalucía donde se registraron las temperaturas más elevadas de la pasada jornada.

En Andújar (Jaén), el mercurio alcanzó por primera vez en este año los 45,1 grados. Por detrás se quedaron Bailén (Jaén) con 44,2 grados y Montoro (Córdoba) con 43,5 grados. No obstante, las máximas más elevadas se repartieron por toda la península. A los municipios andaluces, les siguieron Lleida y Quito (Zaragoza), ambos con 42,9 grados; Herrera del Duque (Badajóz) con 42,8 y Cáseda (Navarra) con 42,6. Pese a las elevadas cifras, este martes, día álgido de este episodio de temperatura extremas, habrá un nuevo ascenso.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado los avisos por calor extremo en casi toda España. Las islas Canarias son las únicas que se libran. En el resto del país permanecerán activos los avisos rojo (peligro extraordinario), naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) durante las horas centrales del día.

Mapa de alertas por altas temperaturas para este martes, 23 de junio de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas por altas temperaturas para este martes, 23 de junio de 2026. (Aemet)

Andalucía

Andalucía presenta avisos de nivel rojo por temperaturas extremas en Córdoba y Jaén, donde se esperan máximas de 44 grados. El nivel naranja afecta a provincias como Almería, Córdoba, Granada y Jaén, con valores que pueden alcanzar hasta 43 grados en el valle del Guadalquivir y 40 grados en otras zonas. En Sevilla, la advertencia es de nivel amarillo y se prevén hasta 39 grados en la sierra norte y la campiña, con posibilidad de superar los 40 grados en puntos concretos. En Málaga, Antequera podría registrar 38 grados. En Almería, el valle del Almanzora y Los Vélez llegarán a los 38 grados.

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País Vasco

En el País Vasco, Gipuzkoa y Bizkaia tienen aviso rojo en el interior por temperaturas de hasta 40 grados, y en el litoral el aviso es naranja y amarillo, con 37 grados y posible superación del umbral rojo en zonas interiores. Araba/Álava también presenta avisos naranjas, con máximas de hasta 40 grados y posibilidad de superar localmente el umbral rojo.

Cantabria

Cantabria mantiene aviso rojo en Liébana por temperaturas extremas de 40 grados. El centro y el valle de Villaverde, así como el litoral y Cantabria del Ebro, están en nivel naranja y amarillo respectivamente, con máximas de 39 y 36 grados, y posibilidad de valores propios de aviso naranja en el litoral y Cantabria del Ebro.

Aragón

En Aragón, Huesca, Teruel y Zaragoza tienen avisos de nivel naranja, con máximas de hasta 40 grados y posibilidad de alcanzar 41 o 42 grados en el sur de Cinco Villas, Bajo Aragón y norte de la Ibérica zaragozana durante las horas centrales del día. Además, la sierra de Albarracín y Jiloca en Teruel tiene aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados, y el extremo norte de Gúdar y Maestrazgo llegará a 36 grados.

Asturias

Asturias activa el aviso naranja en zonas del suroccidente, el centro, los valles mineros y la cordillera, donde se esperan máximas de 39 grados y localmente podría alcanzarse el umbral rojo, según avisa la Aemet.

Castilla y León

En Castilla y León, Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora tienen aviso naranja por máximas de 39 grados, mientras que en la meseta de Segovia y Salamanca se esperan 37 grados. León, Palencia y Soria presentan avisos amarillos, con valores entre 34 y 37 grados.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha afronta avisos naranjas en Ciudad Real, donde se esperan hasta 41 grados en el valle del Guadiana y 40 grados en otras zonas de la provincia. En Toledo, el valle del Tajo podría alcanzar 42 grados, y localmente 43 grados en zonas bajas. Guadalajara y Cuenca tendrán temperaturas de hasta 39 grados, y en la Mancha albaceteña, Alcaraz, Segura y Hellín se prevén 37 grados, todos con aviso amarillo.

Cataluña

En Lleida y Tarragona, el aviso naranja afecta a la depresión central y el Pirineo, con máximas de hasta 40 y 39 grados respectivamente. Barcelona y Girona presentan avisos amarillos, con valores de hasta 36 grados en zonas prelitorales e interiores y 34 grados en el Ampurdán y el Pirineo de Girona.

Comunidad de Madrid

Madrid activa el aviso naranja en la zona metropolitana, Henares, sur, vegas y oeste, con máximas entre 39 y 40 grados. En la sierra, el aviso es naranja y amarillo, con temperaturas de hasta 37 grados.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, se esperan avisos amarillos en el interior norte y sur de Valencia y en el litoral sur, con máximas de 36 y 38 grados, especialmente en el valle de Cofrentes y Xàtiva. En Alicante, el litoral sur tendrá 36 grados, y en el litoral norte, el aviso se refiere a zonas del interior.

Extremadura

Badajoz y Cáceres cuentan con aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados en Vegas del Guadiana, La Siberia, Barros, Serena, Tajo, Alagón y la meseta cacereña. En Villuercas y Montánchez, el aviso es naranja por 39 grados.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Galicia

En Galicia, Ourense y Lugo recibirán avisos naranjas con máximas de 39 grados en el noroeste y centro, y 38 grados en Valdeorras. El sur y montaña de Ourense y el interior de Pontevedra presentan avisos amarillos, con máximas de 36 grados. En A Coruña, el interior tendrá aviso amarillo por 34 grados.

Islas Baleares

En Baleares, Ibiza y Formentera están en aviso amarillo, con temperaturas máximas de 36 grados. En Mallorca, el interior y sur tendrán hasta 38 y 36 grados respectivamente.

La Rioja

La Rioja activa el aviso naranja en la ribera del Ebro, donde pueden alcanzarse 40 grados y localmente hasta 42 grados. En la Ibérica riojana, el aviso es amarillo, con máximas de 34 grados.

Navarra

Navarra mantiene avisos naranjas por hasta 41 grados en la ribera del Ebro y 40 grados en el centro y la vertiente cantábrica. En el Pirineo navarro, el aviso es naranja por 37 grados.

Región de Murcia

La Vega del Segura en Murcia estará en aviso amarillo, con temperaturas máximas de 38 grados.

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