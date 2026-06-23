Video de seguridad revela presunto secuestro de un hombre en Cajibío, Cauca por sujetos armados en motocicletas

Un video de cámaras de seguridad registró lo que sería el presunto secuestro de un hombre en el municipio de Cajibío, Cauca, en hechos ocurridos en el perímetro urbano, donde cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas habrían intimidado a un ciudadano y posteriormente se lo habrían llevado por la fuerza.

De acuerdo con información publicada por Noticias RCN, la víctima fue identificada como Estiven Ordóñez, de 32 años.

Video de seguridad sería clave en el caso ocurrido en Cajibío

Según el registro audiovisual conocido a través de cámaras de seguridad, los hechos se desarrollan en una vía del casco urbano de Cajibío, donde se observa el tránsito habitual de personas mientras a un costado de la carretera funciona una caseta donde se comercializan alimentos y bebidas.

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En el video, una motocicleta llega al lugar y se estaciona frente al establecimiento. De ella desciende un hombre que viste camisa verde y lleva casco puesto. El sujeto ingresa al local sin generar alteraciones visibles en el entorno inmediato.

Minutos después, el mismo individuo sale nuevamente del establecimiento, pero esta vez sacando por la fuerza a otra persona, lo que coincide con el inicio de la secuencia que ha sido objeto de análisis por parte de las autoridades.

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Registro de cámaras de seguridad en el que se observa la secuencia de los hechos ocurridos en Cajibío, Cauca. - crédito captura de video (Noticias RCN)

Intervención de una segunda motocicleta y amenazas armadas

De acuerdo con lo observado en el video, en ese momento llega una segunda motocicleta al lugar. Uno de sus ocupantes desciende y, según se aprecia en las imágenes, apunta con un arma de fuego hacia el ciudadano que está siendo retenido.

En ese punto, la víctima queda rodeada por los sujetos armados, quienes la obligan a salir del establecimiento bajo intimidación. La secuencia muestra cómo la persona es conducida sin posibilidad de resistencia hacia el exterior del local.

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Posteriormente, los presuntos responsables llevan al ciudadano hasta la primera motocicleta. En el registro audiovisual se observa cómo lo obligan a subir al vehículo, en el que ya habría otras personas a bordo.

Acto seguido, los cuatro hombres abandonan el lugar en las dos motocicletas, tomando rumbo hacia una zona rural del municipio de Cajibío, según la información conocida por el medio.

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Uno de los hombres armados apuntó con un arma de fuego hacia el ciudadano durante el presunto secuestro registrado en el video. - crédito Colprensa

Identificación de la víctima y ausencia de información sobre su paradero

Según lo informado por Noticias RCN, la persona que habría sido víctima del hecho fue identificada como Estiven Ordóñez, de 32 años.

Desde el momento en que fue obligado a subir a la motocicleta, no se ha conocido información oficial sobre su ubicación ni sobre su estado actual. Tampoco se han divulgado detalles por parte de las autoridades sobre posibles responsables o líneas de investigación preliminares.

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Otro caso reportado en el Cauca

De manera paralela, Caracol Radio informó sobre otro hecho registrado en el departamento del Cauca relacionado con seguridad. Según ese medio, un firmante del proceso de paz fue víctima de un secuestro exprés, junto a su escolta y dos menores de edad, además del hurto de un vehículo de protección adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Los hechos se habrían presentado en la vía variante de Santander de Quilichao, donde sujetos armados interceptaron el automotor y retuvieron temporalmente a los ocupantes.

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Un firmante de paz fue víctima de un secuestro exprés junto a su escolta y dos menores de edad, además del hurto de un vehículo de protección de la UNP. - crédito UNP

De acuerdo con la información difundida, las víctimas fueron trasladadas hacia una zona rural, donde posteriormente les fue hurtada la camioneta blindada y la dotación del esquema de seguridad.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que, tras conocerse la situación, se activaron los protocolos de atención, verificación y articulación institucional con el fin de atender la emergencia.

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Posteriormente, las autoridades confirmaron que las personas retenidas fueron liberadas y se encuentran fuera de peligro.

La entidad señaló que este tipo de hechos refleja los riesgos asociados a la labor de protección en determinadas zonas del país, especialmente en regiones donde se presentan dinámicas de orden público complejas.

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