Fue B.D. quien descubrió que las fotos circulaban en la web: "(…) las fotos que me hacía desnuda las subía a internet y yo no sabía y después la gente me decía 'fijate que ese chabón sube fotos tuyas en páginas porno' y también las grababa y las subía a internet, después se las daba a un chabón y ganaba plata con nosotras. Eso me enteré después cuando empezaron a contarme y me pasaban las páginas y me quería matar…".