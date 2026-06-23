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Kira Miró reivindica su acento canario en ‘La Revuelta’: “Actuar en canario sin ser Kira me costó. Quiero hacer una intepretación que se me entienda”

La intérprete de Gran Canaria estrena el próximo 1 de julio la serie ‘Olivia’ en Disney+, donde vuelve a dar vida después de 25 años a una mujer canaria

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Kira Miró en 'La Revuelta' (RTVE).
Kira Miró en 'La Revuelta' (RTVE).

Kira Miró atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera. La actriz canaria vive una etapa repleta de nuevos proyectos, con el estreno de la película Tres de más, que llegará a los cines el próximo 24 de julio y en la que comparte protagonismo con su pareja, el actor Salva Reina. A ello se suma su participación en la comedia Solos y en la nueva serie de Disney+, Olivia, que se estrenará en la plataforma el próximo 1 de julio.

Precisamente, este último trabajo ha supuesto un acontecimiento muy especial en su trayectoria profesional: volver a interpretar un personaje utilizando su acento canario. Una decisión que le ha permitido reconectar con una parte de su identidad que llevaba décadas sin trasladar a la ficción.

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Durante su visita a La Revuelta este lunes 22 de junio, Kira recordó lo significativo que había sido este reto. La actriz confesó que habían pasado 25 años desde la última vez que trabajó ante las cámaras sin neutralizar su manera natural de hablar. Desde sus primeros pasos profesionales y especialmente tras su salto a producciones de mayor alcance, había adaptado su dicción a registros más neutros, algo habitual en la industria audiovisual.

Sin embargo, recuperar el habla propia de su tierra para un personaje no resultó tan sencillo como podía parecer. “Actuar en canario sin ser Kira me costó. Quiero hacer un canario que se me entienda y encontrar el equilibrio cuesta más”, reconoció durante su entrevista con David Broncano.

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Ahora, después de años de trabajo y de una extensa carrera frente a las cámaras, Kira Miró disfruta de una etapa de estabilidad profesional. En sus últimas entrevistas también ha reflexionado sobre los encasillamientos que existen dentro del mundo de la interpretación y sobre cómo aprendió a convivir con ellos.

“No quería que me castigaran y demostrar que podía hacer más cosas”, confesó en una conversación en Al cielo con ella. Con el tiempo, cambió su manera de afrontar esta realidad: “Al final tuve que abrazar la idea, prefiero trabajar encasillada que no trabajar. Y una vez abracé eso, estoy en paz conmigo misma”.

Kira Miró en 'La Revuelta' (RTVE).
Kira Miró en 'La Revuelta' (RTVE).

Media vida en Gran Canaria

Nacida en Las Palmas, Kira siempre ha mantenido una relación muy estrecha con su tierra. Aunque su carrera la llevó hace años a instalarse lejos de las islas, nunca ha ocultado que Canarias sigue siendo su refugio emocional, el lugar donde se encuentran sus recuerdos de infancia y buena parte de las personas más importantes de su vida.

En numerosas ocasiones ha mostrado su orgullo por sus orígenes y por la manera de entender la vida que, según ella, caracteriza al pueblo canario. En una conversación concedida a Atlántico Hoy, la actriz explicaba que el entorno en el que creció marcó profundamente su personalidad: “Son mis raíces, lo que llevo por bandera con orgullo cuando estoy fuera. Es el refugio al que siempre quiero volver.

Su amor por la interpretación también está estrechamente relacionado con su entorno familiar. La propia actriz ha contado que no tuvo una vocación clara durante su adolescencia y que, de hecho, comenzó estudios de Sociología sin estar plenamente convencida de cuál sería su camino profesional. Fue gracias a la influencia de su hermano, que estudiaba interpretación, y al impulso de su madre cuando decidió probar suerte en el mundo de la actuación.

Aquel paso cambió por completo su vida. “De repente, vi que vencía mi timidez, que me resultaba terapéutico, que me fascinaba meterme en personajes”, recordaba. Una experiencia que le hizo comprender que sentirse perdido no siempre significa estar equivocado: “A veces piensas que estar perdido es sinónimo de fracaso, pero justamente eso fue lo que me hizo encontrar la pasión de mi vida”.

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