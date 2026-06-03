Petro reaccionó al posible llamado a indagatoria por irregularidades en su campaña: “Ya amenazaron con encarcelarme”

El presidente Petro aseguró que no ha cometido ningún delito - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre la investigación que adelantó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre la presunta financiación irregular de su campaña en 2022. Una parte de los investigadores concluyeron que la indagación debería cerrarse y que el jefe de Estado no debería ser llamado a indagatoria.

“Se ordena proferir resolución inhibitoria en materia penal a favor de Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente, y abstenerse de abrir investigación formal en su contra por atipicidad de la conducta”, se lee en el documento, al que tuvo acceso El Tiempo.

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Sin embargo, los representantes Gloria Elena Arizabaleta y Wilmer Ramiro Carrillo no estuvieron de acuerdo con esa postura y radicaron ante la Comisión de Investigación y Acusación una solicitud para que el presidente sea llamado a indagatoria. Así lo expusieron en el salvamento de voto que presentaron frente al auto mediante el cual se profirió la decisión inhibitoria en materia penal.

“El Triunvirato Investigador debe disponer de la vinculación formal al proceso del ciudadano GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, mediante la recepción de indagatoria. La diligencia deberá ser citada en los términos del artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y se garantizará al investigado el ejercicio pleno de los siguientes derechos: derecho a la defensa técnica, derecho a guardar silencio y a no auto incriminarse, prohibición de derivar de tal silencio indicios en su contra, derecho a ser informado de los hechos y de la calificación jurídica provisional, y derecho al traslado del expediente para la preparación de su defensa”, detalla el salvamento de voto.

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El primer mandatario reaccionó asegurando que no ha cometido ningún crimen y que, pese a ello, estarían tratando de privarlo de la libertad. “Ya amenazaron encarcelarme sin cometer un solo delito. Ya sabemos que viene si no se detiene la época oscura de Colombia”, aseveró el jefe de Estado en X.

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