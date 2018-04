Con la firma de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, la sala IV de Casación rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas de la ex presidente Cristina Kirchner, del ex Jefe de los espías kirchneristas Oscar Parrilli y del ex vice canciller Eduardo Zuain. La defensa del ex secretario Legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini había desistido del recurso.