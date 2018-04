Oriundo de la Villa Palito, Milla fue arrestado por efectivos de una comisaría de San Justo. "Me obligaban a hacerme cargo del hecho, me asustaban con golpes, me decían que firme papeles", declaró: Milla no sabía leer o escribir. Fue absuelto por la Suprema Corte en octubre del año pasado. Pasó cuatro años preso. Milla había sido originalmente condenado con la declaración de apenas un testigo presencial.