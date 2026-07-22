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“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título

El mediocampista aseguró que Chivas está para ser campeón en el Apertura 2026

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Romo tiene confianza en quedar campeón con Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez
Romo tiene confianza en quedar campeón con Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Luego de un inicio complicado en el Apertura 2026 y mientras Chivas trabaja para encontrar regularidad en las primeras jornadas, el discurso dentro del plantel mantiene intacta la confianza.

En medio de la preparación para los próximos compromisos, uno de los referentes rojiblancos dejó claro cuál es la meta del equipo, al tiempo que también salió en defensa de un compañero de la Selección Mexicana tras una polémica que surgió después del Mundial 2026.

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Luis Romo fija el objetivo de ser campeón

Luis Romo fue contundente al hablar sobre las aspiraciones del Chivas para el torneo Apertura 2026.

El mediocampista aseguró que dentro del vestidor no existe otro objetivo que conquistar el campeonato, dejando atrás cualquier discurso moderado sobre clasificar a la Liguilla o competir partido a partido.

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"Hoy tenemos que ser campeones, ya no es a ver si se da. Vamos a ser campeones“, expresó el seleccionado mexicano al ser cuestionado sobre las expectativas del equipo para la presente campaña.

Romo salió a conferencia de prensa (@Chivas)
Romo salió a conferencia de prensa (@Chivas)

Las palabras de Romo llegan en un momento en el que el Guadalajara busca consolidar el proyecto encabezado por Gabriel Milito.

Después de la derrota en la Jornada 1 frente a Toluca, el conjunto rojiblanco trabaja para recuperar terreno en el campeonato y afrontar con mejores sensaciones el duelo del próximo fin de semana frente a FC Juárez.

El mediocampista considera que la calidad del plantel es suficiente para competir por el campeonato y señaló que la responsabilidad de vestir la camiseta rojiblanca obliga al equipo a pensar en lo más alto.

Para Romo, la exigencia no debe limitarse a clasificar entre los mejores del torneo, sino a levantar el trofeo al finalizar el semestre.

Desde su llegada al Guadalajara, el futbolista se ha convertido en una de las piezas más importantes del mediocampo gracias a su experiencia tanto en Liga MX como con la Selección Mexicana.

Además, su participación durante el Mundial 2026 fortaleció su liderazgo dentro del vestidor rojiblanco, donde ahora busca trasladar esa confianza al rendimiento colectivo.

Luis Romo defiende a Julián Quiñones tras la polémica con Javier Aguirre

Además de hablar sobre las aspiraciones de Chivas, Luis Romo también salió en defensa de Julián Quiñones, quien generó conversación por unas declaraciones sobre Javier Aguirre tras la eliminación de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

Después de aquel encuentro, Quiñones reconoció que no le agradó haber sido sustituido por el estratega.

Romo salió en defensa del atacante mexicano tras mencionar que no le pareció salir de cambio en los octavos de final vs Inglaterra. REUTERS/Amanda Perobelli
Romo salió en defensa del atacante mexicano tras mencionar que no le pareció salir de cambio en los octavos de final vs Inglaterra. REUTERS/Amanda Perobelli

Al recordar ese momento, incluso se refirió a Aguirre como “viejo”, una expresión que rápidamente provocó diversas reacciones entre aficionados y medios de comunicación al interpretarse como una falta de respeto hacia el entrenador.

No obstante, Luis Romo minimizó la controversia y explicó que el comentario debía entenderse dentro de la relación que existía entre el cuerpo técnico y los jugadores.

El mediocampista aseguró que esa forma de hablar era completamente normal dentro del grupo y que nunca hubo una intención de faltar al respeto al seleccionador nacional.

"Así nos llevábamos“, explicó el futbolista de Chivas, quien añadió que el ambiente en la Selección Mexicana permitía ese tipo de bromas y expresiones de confianza.

Incluso señaló que Javier Aguirre conocía perfectamente la personalidad de Quiñones y entendía el contexto en el que fueron dichas esas palabras.

Con ello, Romo buscó cerrar la polémica y respaldó tanto a su compañero como al extécnico del Tri, dejando claro que el episodio no reflejaba un conflicto interno.

Mientras tanto, el mediocampista mantiene la mira puesta en el Apertura 2026, donde espera que Chivas transforme ese discurso ambicioso en resultados.

El conjunto rojiblanco intentará responder a la exigencia de su afición y demostrar que el objetivo planteado por Luis Romo de conquistar el campeonato puede convertirse en una realidad al final del torneo.

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