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EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

El Poderoso de la Montaña tiene la obligación de ganar en condición de local en el estadio Atanasio Girardot para definir su clasificación a la siguiente fase como visitante el 29 de julio

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Independiente Medellín
Independiente Medellín terminó tercero en su grupo de la Copa Libertadores 2026 - crédito DIM

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín vs. Vasco da Gama de Brasil en la ronda de play-offs de la Copa Conmebol Sudamericana 2026. El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 5:00 p. m.

Esta ronda la disputan los equipos que terminaron segundos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra los que fueron terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores, como el caso del equipo rojo de Antioquia, que terminó en esa posición en el grupo integrado por Flamengo, Estudiantes y Cusco FC.

12:23 hsHoy

Ficha del partido

  • Independiente Medellín (Colombia) vs. Vasco da Gama (Brasil) - partido de ida de los Play-offs de la Copa Sudamericana 2026.
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia.
  • Fecha y hora: miércoles 22 de julio - 5:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, DGO, Amazon Prime y Paramount +.

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