EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Independiente Medellín terminó tercero en su grupo de la Copa Libertadores 2026 - crédito DIM

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín vs. Vasco da Gama de Brasil en la ronda de play-offs de la Copa Conmebol Sudamericana 2026. El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 5:00 p. m.

Esta ronda la disputan los equipos que terminaron segundos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra los que fueron terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores, como el caso del equipo rojo de Antioquia, que terminó en esa posición en el grupo integrado por Flamengo, Estudiantes y Cusco FC.