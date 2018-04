Hubo luego otra instancia para socorrer a la periodista: "Cuando la anestesista no logra intubar, el tubo que va en la garganta se conecta a una fuente de oxígeno para poder oxigenar al paciente. Como no logra hacerlo, llama a la cardióloga, la cardióloga tampoco logra, llamar al tercer anestesista y tampoco logra intubar. Entonces toman una bolsa, en realidad es una máscara que tiene una bolsa que se aprieta para que entre aire a presión. Eso es el ambú. El ambú solo se usa cuando vos no lográs intubar al paciente, cuando no lográs ponerle un tubo en la garganta para poder oxigenarla como corresponde".