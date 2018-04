La partera le había entregado su información a la Justicia tras la muerte de la bebé, cuando declaró no como imputada, sino para proveer información. "Se la había citado hace más de un año, por vía telefónica, enviándole citaciones al domicilio que entregó. Nunca se presentó. No estaba a derecho, así que se pidió su captura", asegura un investigador de la causa. "Belén se asesoró mal, no se encargó de actualizarse, al no poder constatar su domicilio pidieron su captura y quedó detenida", dice Martín, pareja de Weber.